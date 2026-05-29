1489人が犠牲となった長岡空襲の歴史と平和の尊さを伝える拠点に…長岡戦災資料館が移転し5月29日、リニューアルオープンしました。1945年8月1日に起きた長岡空襲では1489人の命が奪われました。その歴史を伝えるのが長岡戦災資料館です。29日、リニューアルオープンの日を迎えました。【長岡市磯田達伸市長】「長岡から平和の尊さ…生きていることの重さ尊さをここで感じてもらう、そういう施設にこの