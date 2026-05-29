5月29日、都内でBリーグの年間表彰式「B.LEAGUE AWARD SHOW 2025-26」が行われ、B1ベスト6thマンに長崎ヴェルカのスタンリー・ジョンソンが選出された。 アメリカ出身で30歳のジョンソンは、198センチ110キロのスモールフォワード。2015年のNBAドラフト1巡目8位でデトロイト・ピストンズに指名され、NBA通算8シーズンで449試合に出場した実績を持つ。今シーズンから長崎へ電撃加入す