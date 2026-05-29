5月29日、都内でBリーグの年間表彰式「B.LEAGUE AWARD SHOW 2025-26」が行われ、ベストディフェンダー賞に長崎ヴェルカの馬場雄大が選出された。 30歳の馬場は、196センチ91キロのシューティングガード兼スモールフォワード。2017－18シーズンにアルバルク東京でBリーグデビューを果たし、海外リーグを経て2023－24シーズンに長崎へ加入し