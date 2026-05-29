5月29日、都内でBリーグの年間表彰式「B.LEAGUE AWARD SHOW 2025-26」が行われ、B1のレギュラーシーズンベストファイブが発表された。 東地区3連覇を達成した宇都宮ブレックスから、アシスト王にも輝いたD.J・ニュービルが3年連続で選出されたほか、B1初優勝を果たした長崎ヴェルカからはイヒョンジュンとスタンリー・ジョンソンが名を連ねた。また、1試合平均26.5得点で得点王に輝いた仙台