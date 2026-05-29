5月29日、都内でBリーグの年間表彰式「B.LEAGUE AWARD SHOW 2025-26」が開催され、宇都宮ブレックスのD.J・ニュービルが3年連続3度目となるレギュラーシーズン最優秀選手賞（MVP）を受賞した。 アメリカ出身で34歳のニュービルは、193センチ96キロのポイントガード兼シューティングガード。2021－22シーズンに来日し、大阪エヴェッサで2シーズンにわた