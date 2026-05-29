エースナンバーを背負う自覚と、リーダーとしての覚悟。この3年半の全てをぶつける大舞台がやってきた。日本代表MF堂安律(フランクフルト)が29日の練習後、W杯メンバー選出後初めて報道陣の取材に対応。2度目のW杯に向けて「攻撃のところで数字を求めてやってきたし、チームとしての規律の守備をやってきた。特にこれということはないけど、堂安律という選手を存分に表現できるような大会にしたい」と静かに決意を語った。初