31日に日本代表と「キリンチャレンジカップ2026ひとつになるから強くなる。」を国立競技場で戦うアイスランド代表の来日メンバーが発表になった。キックオフは19時25分。日本テレビ系が全国生中継する。▽GK1 オグムンドゥル・クリスティンソン(バルール)12 ハコン・ラプン・バルディマルソン(ブレントフォードFC)13 アダム・インギ・ベネディクトソン(AB)▽DF23 ホルドゥル・ビョルグビン・マグヌソン(レバディアコス)6 ヒ