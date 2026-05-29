31日に日本代表と「キリンチャレンジカップ2026ひとつになるから強くなる。」を国立競技場で戦うアイスランド代表の来日メンバーが発表になった。キックオフは19時25分。日本テレビ系が全国生中継する。▽GK1 オグムンドゥル・クリスティンソン(バルール)12 ハコン・ラプン・バルディマルソン(ブレントフォードFC)13 アダム・インギ・ベネディクトソン(AB)▽DF23 ホルドゥル・ビョルグビン・マグヌソン(レバディアコス)6 ヒ
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