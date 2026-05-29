新潟市西区の自宅に父親とみられる男性の遺体を放置した疑いで、無職の55歳の男が逮捕されました。 死体遺棄の疑いで28日に逮捕されたのは、新潟市西区青山の無職・55歳の男です。警察によりますと、男は3月上旬ごろ、自宅で70代くらいの男性が死亡しているにもかかわらず、遺体を自宅に放置し遺棄した疑いがもたれています。 親族から「最近姿が見えず連絡も取れない」と警察に相談があり、警察が自宅を確認したところ