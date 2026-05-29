○モノタロウ [東証Ｐ] 発行済み株式数の1.0％にあたる520万9200株の自社株を消却する。消却予定日は6月5日。 ○ヒロセ電 [東証Ｐ] 発行済み株式数の3.26％にあたる116万3534株の自社株を消却する。消却予定日は6月5日。 ○東エレク [東証Ｐ] 発行済み株式数(自社株を除く)の1.6％にあたる750万株(金額で1500億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は6月1日から27年3月31日まで。 ○川崎汽 [東証Ｐ] 発