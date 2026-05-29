高校総体サッカー県大会の準決勝。神村学園 対 鹿児島、鹿児島城西 対 出水中央はいずれも魂が激しくぶつかり合う、熱戦となりました。王者・神村学園に、初の決勝進出を目指す青の鹿児島高校が挑んだ準決勝第1試合。試合は前半3分、神村がコーナーキックのチャンスを迎えます。14番花城のキックに、チーム屈指の高さを誇る樽見が頭で合わせ、神村が先制します。前半を1点リードで終えた神村