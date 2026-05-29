沈没したトルコ軍艦の遺物が保存処理を終え、和歌山県串本町に返還されました。 5月29日、串本町に返還されたのは串本町沖で沈没したトルコ軍艦「エルトゥールル号」の滑車や船体の破片とみられる木片です。 1890年、「エルトゥールル号」が沈没した海難事故では乗組員587人が死亡しましたが、町民らが69人を救助し、日本とトルコの友好関係が深まるきっかけとなりました。串本町はこの出来事を後世に伝えよう