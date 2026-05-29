ロックバンド「LUNASEA」がバンド結成日の29日、初の凱旋公演を、神奈川県秦野市でスタートした。ドラムスの真矢さん（享年56歳）の没後初の全国ツアーで、ステージでは同日に6年ぶりにリリースしたシングル「FOREVER」を初披露。ボーカルのRYUICHI（56）は「真ちゃんの思いとともに届けられて良かった」と感謝していた。会場に入ると、パープルに染まったステージには、真矢さんが病気から復帰後に叩こうと新調していたヤマ