俳優の志田未来があす30日放送のABCテレビ・テレビ朝日系『朝だ！生です旅サラダ』（毎週土曜前8：00）に生出演する。【番組カット】金沢の観光名所で浴衣姿で食事を堪能する志田未来31日に最終回を迎える『エラー』（毎週日曜後10：15）で畑芽育とダブル主演を務める志田。初夏の石川県・金沢市でおいしいものとかわいいものを巡るリフレッシュ女子旅へと出かける。旅の始まりは、金沢と言えばの「鼓門」。志田は「ドラ