大分市内の路上で深夜、帰宅途中の女性に声をかけて、そのまま胸を触ったとして、市内に住む24歳の男が29日、逮捕されました。 不同意わいせつの疑いで逮捕されたのは、大分市横塚の無職・栗本瑞希（24）容疑者です。 栗本容疑者は5月10日午後11時50分ごろ、大分市内の路上で帰宅途中の20代女子大学生に「ドライブ行かない？」と声をかけて断られたあと、いきなり女性の胸を触った疑いが持たれています。 警察によりますと、当