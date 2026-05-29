プロ野球・巨人の阿部前監督が逮捕された事件をめぐり、黄川田こども政策担当大臣はきょう、親子関係で悩みを抱える子どもは「躊躇なく児童相談所に相談してほしい」と呼びかけました。黄川田仁志こども政策担当大臣「親御さんとの関係に悩みを抱えている場合には、躊躇なく児童相談所にご相談いただきたい」巨人の阿部前監督が逮捕された事件をめぐっては、暴力を受け、児童相談所に相談した長女を誹謗中傷する投稿がSNS上に見ら