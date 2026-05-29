31日に後楽園ホールで行われる「K−1REVENGE2026」にモデル・タレント・プロ雀士としても活躍中する岡田紗佳がスペシャルラウンドガールとして登場することが決定した。岡田は、ファッション誌「non−no」専属モデルとして活動後、日本プロ麻雀連盟所属のプロ雀士としても活躍。Mリーグ「KADOKAWAサクラナイツ」のメンバーとして高い人気を誇り、テレビやグラビアなど多方面で注目を集めている。同大会では第6試合のK−1