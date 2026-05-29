文科省で開かれた火山調査研究推進本部会議＝29日午後火山観測や対策を一体的に担う政府の火山調査研究推進本部（本部長・松本洋平文部科学相）は29日、噴火時期や規模を予測し火山被害の軽減を図るため、今後10年間の取り組み方針を示す基本施策を取りまとめた。火山ごとの活動度を評価し、噴火リスクなどで区分する「ランク分け」の実施を決定。部会を新設し、夏にも検討を始める。基本施策では、火山活動評価のための取り組