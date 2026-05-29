12年前に東京女子医大病院で鎮静剤を大量に投与され、当時2歳の男の子が死亡した医療事故。東京地裁は、業務上過失致死の罪に問われた2人の医師のうち、元研修医を無罪判決とした一方、麻酔科医には執行猶予付きの有罪判決を言い渡しました。「明後日、手術ね」「うん。うん、はい！」「喉のここ、治してもらうのね」「えい、えい、おー！」埼玉県に住んでいた孝祐ちゃん。当時2歳だった2014年2月、首にできた小さな腫瘍をとる手術