「ボートレースオールスター・ＳＧ」（２９日、浜名湖）前年度覇者の佐藤隆太郎（３２）＝東京・１１５期・Ａ１＝が予選突破を決めた。予選は未勝利ながら、５戦して２着３回、３着１回の活躍。「足はバランスが取れてそれなりですね。中の上はあると思うし、行き足とか乗り心地とか悪くないです」と仕上がりにはまずまずの評価を下した。それでも、「面白くはないし、伸びを求めて大幅に調整を試してみます」と決断。「個人