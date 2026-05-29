定番の文房具として一度はお世話になった人も多い「アラビックヤマトのり」。紙を貼り付けるための接着剤として長年、親しまれていますがここ最近、本来の用途とは異なる使い方が広がっています。使うのは「紙」ではなく「髪」。のりを前髪などにつけて髪形をキープする方法が、SNS動画などで拡散しているのです。若者の街・原宿で話を聞いてみたところ、「体育の授業で汗とか乱れた時に、のりとかで直すとかだったら見たことあり