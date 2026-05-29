お笑いタレントの小籔千豊とお笑いコンビ「紅しょうが」の熊元プロレス・稲田美紀が２９日、大阪市内で行われた音楽フェス「ＫＯＹＡＢＵＳＯＮＩＣ２０２６」（９月２１〜２３日＝インテックス大阪）の第一弾概要説明会見に出席した。同イベントは２００８年にスタートし、コロナ禍で中止した時期があったものの、毎回大阪で行われている小籔主宰の音楽と笑いの融合をテーマにしたフェスティバルだ。今年の出演アーティス