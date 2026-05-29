ボートレース浜名湖のＳＧ「第５３回ボートレースオールスター」は２９日、予選最終日が行われた。平本真之（４２＝愛知）は４日目６Ｒ、４カドからコンマ０１のトップスタートをぶち込み、まくり快勝。後半１１Ｒは３コースから３着として得点率７・００の７位に押し上げて予選突破を決めた。舟足に関しては「４日目は調整が合っていなかった。両サイドの得点上位陣と比べると劣っているなと感じた。ターンの押し感もスリッ