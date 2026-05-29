ボートレースからつの「第１３回見帰りの滝あじさいカップ」は２９日、開幕した。和田操拓（４２＝滋賀）が初日１、２着の好発進。「足はいいですね。どちらかと言えば伸び寄りでちょっと伸びる。乗り心地は自分が行く感じとは違うけど、乗りやすい。出足や回り足も悪くないのでレースがしやすい」と前回、渡辺浩司が４枠でＶ奪取を決めた３１号機に太鼓判を押す。２０２６年後期勝率は４．７４に低迷。昨年１１月からの審査