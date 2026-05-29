【女子旅プレス＝2026/05/29】ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは29日、現在開催中のイベント「ユニバーサル・クールジャパン 2026」のフィナーレを飾る、TVアニメ「葬送のフリーレン」とのコラボプログラムのプレスプレビュー＆オープニング・セレモニーを実施。フリーレン役の種崎敦美（※「崎」は正式には「たつさき」）と、ヒンメル役の岡本信彦が開幕宣言を行った。【写真】USJ「葬送のフリーレン」初コラボアトラクションは