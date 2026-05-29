メ～テレ（名古屋テレビ） SNS映えすると人気がある華やかな花束「韓国風ラッピング」が、中東情勢の影響を受けています。 「色とりどりの花束が並んでいます。いま特に人気なのが、まるでドレスを着たかのように花を包む韓国風ラッピングです」（石神愛子アナウンサー） 名古屋市中区にある「花ギャラリー めぐみこ」。 ボリューム感のある華やかさが人気の「韓国風ラッピング」が、ここ2年