男子プロバスケットボールＢリーグの年間表彰式が２９日、東京・有明ガーデンシアターで行われた。今季限りで現役を引退する西村文男（千葉Ｊ）は菊地祥平（Ａ東京）とともに功労者表彰を受けた。１７年間プロとして活躍し、Ｂリーグ設立時から第一線を走った３９歳に多くの拍手が送られた。「６歳からバスケをやって、３３年。ここまで気持ちを切らさずに、最後まで駆け抜けられたのも、家族含めチームスタッフ、応援してくれる