今年2月の衆議院選挙のいわゆる一票の格差をめぐる裁判で、名古屋高裁も5月29日「合憲」の判断を示しました。この裁判は、今年2月の衆院選の一票の格差が最大で2倍を超えていて、選挙区によって一票の価値に差があるのは憲法違反だとして、弁護士グループが選挙の無効を求め全国で一斉に提訴しているものです。このうち東海3県の小選挙区について、名古屋高裁は29日、「憲法の投票価値の平等の要求に反する状態にあっ