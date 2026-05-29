◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ソフトバンク―広島（２９日・みずほペイペイ）ソフトバンク・牧原大成内野手が存在感を示した。「８番・二塁」でスタメンだった今宮健太内野手が４回２死で交代。代打で出場した牧原大は、カウント１―１からセーフティーバントを試みた。二塁手の前方に絶妙な強さで転がして内野安打。５回の守備では２死から広島・持丸が放った二直を横っ跳びで好捕。昨季のパ・リーグ首位打者が途中出場