インターメスティック（東京都港区）が運営するメガネブランド「Zoff（ゾフ）」が、スクウェア・エニックス（同新宿区）の40周年を迎える人気RPG「ドラゴンクエスト」シリーズとのコラボアイウェアコレクション「Zoff／DRAGON QUEST」を6月5日に発売開始します。Zoff公式オンラインストアで先行予約を受付中です。【えー！】かわいすぎるって！スライムナイト＆ベビーパンサーモデルのメガネメタルスライムのメガネケースも