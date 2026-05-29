しずおか献立予報です。このコーナーは今日スーパーで聞いたお買い得な食材をお値段とともにご紹介するコーナーです。さらにその食材を使った簡単レシピもお伝えしていきます。今日紹介していただくのはこちら。富士屋中田店店長の荒川さんです。そんな荒川さんのおすすめ食材はこちらです。「シラス」なんとシラスが、４月よりも3割安くなっているそうなんです。その理由が各地で豊漁だとい