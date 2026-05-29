いま、スーパーでひときわ客を集めているのが“総菜”売り場です。いまや、毎日の食卓を支える存在として、その人気は広がる一方で、実際、総菜の市場規模は、2,025年、11兆7075億円となり過去最高を記録するなど、その勢いは止まりません。そんな中、総菜に対する熱い思いから静岡で人気を集めるローカルスーパーが！！地域密着スーパーから、食品のセレクトショップまで幅広い年齢層