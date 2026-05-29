2025年行われた国勢調査の速報値が発表され、日本の総人口は前回2020年の調査と比べて2.5％減少、静岡県の人口は4.5％減少し、およそ346万9000人となりました。29日総務省が発表した国勢調査の速報値によりますと、日本の総人口は1億2305万人で2020年の前回調査と比べて309万7千人減りました。都道府県別では東京と沖縄を除き45の道府県で減少。静岡県は全国で10番目となる346万8845人で、前回から16万人あまり減少しました。減少