記事ポイントアウトドア・フットウェアブランドのKEENが長野県小諸市と連携協定を2026年5月29日に締結浅間山麓エリアの登山道整備と水資源保全の2軸で地域の自然環境を守る取り組みを展開「企業版ふるさと納税」を通じた寄付金で環境保全および観光振興事業を推進 アウトドア・フットウェアブランドのKEENが、長野県小諸市と2026年5月29日に連携協定を締結します。浅間連峰を擁する小諸市の自然環境の保護・保全を基盤とし、