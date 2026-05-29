景徳鎮市辰天陶磁とポップマートのコラボレーションによるキャラクター陶磁器製アロマディフューザーの完成品。（４月１７日撮影、景徳鎮＝新華社記者／朱雨諾）【新華社南昌5月29日】中国江西省景徳鎮市で、千年の歴史を持つ陶磁器産業がアートトイや3Dプリント技術との融合を通じて新たな活力を得ている。若者向けのデザインや新技術を取り込み、伝統産業の裾野を広げている。陶磁器メーカー、景徳鎮市辰天陶磁の工場では、