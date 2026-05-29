「西武−ＤｅＮＡ」（２９日、ベルーナドーム）西武・桑原が三回、驚異的な粘りの走塁を披露した。２−２の三回無死一塁、右翼線に落ちる打球を放ち、ファウルゾーンのフェンスで跳ね返ったボールの処理に手間取る間に三塁まで到達。初回の中前打から２打席連続安打となるタイムリー三塁打とした。１死後、長谷川の遊ゴロで飛び出した桑原は三本間に挟まれたが、４度も折り返す粘り相手のタッチをかわし続け、その間に打者