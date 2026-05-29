「Ｇ３・オールレディースリップルカップ」（３０日開幕、多摩川）追加配分で参戦する石原凪紗（２２）＝愛知・１２９期・Ｂ２＝が、前節に村岡賢人（岡山）が優勝を決めた３１号機を引き当てた。「優勝エンジンなんですよね？足はどうなんだろう。まだ回っているのか、回っていないのか分かってない」と前節最終日の気温差もあって素性は感じ取れていない様子だった。近況は３節前の鳴門オールレディース、前節の男女混合