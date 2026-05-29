人気格闘ゲームを実写映画化した最新作『モータルコンバット／ネクストラウンド』の日本公開を記念し、ライデン役を務める浅野忠信が初日舞台あいさつに登壇することが決定した。あわせて、本作の過激なアクションシーンを収めたレッドバンド版予告映像も解禁された。【動画】レッドバンド版予告映像1992年の誕生以来、世界中のファンを魅了し続けている格闘ゲーム『モータルコンバット』。2021年公開の実写映画『モータルコン