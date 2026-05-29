全員が10代の日本人5人組ボーイズグループ・VIBY（バイビー）が29日、グローバルフィットネスブランド「Reebok」とのコラボレーションキャンペーン「CLUB C 85 LABEL YOU（クラブシー 85 ラベルユー）」のビジュアルを解禁した。【写真】VIBYの葛藤や成長を描く 1329日間のドキュメンタリー同キャンペーンは、1日から展開中の第1弾「ATV-19+」に続く第２弾で29日から8月後半予までの予定。る。、Reebokの王道「CLUB C」をベー