「ボートレースオールスター・ＳＧ」（２９日、浜名湖）熱戦が繰り広げられている浜名湖ボートで、女子オートレーサーの佐藤摩弥のトークショーが行われた。いきなり１Ｒの３連単２万８７９０円の万舟券をゲットし笑顔を浮かべての登場。２０１１年に、オートレース業界では４４年ぶりの女子レーサーとしてデビューしたが、当初は「お客さんも先輩も女子にできるのかと言われ、悔しい思いをして見返してやると思っていた。負け