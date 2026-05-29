試合速報連動型応援カードゲーム『プロ野球 ファンスターズリーグ』の公式サイトが29日に更新され、一部収録カードで誤った選手写真が使用されていることを確認したとして謝罪した。【比較写真】誤った選手の写真が使用された坂本誠志郎捕手のカード公式サイトでは「【重要】ブースターパック セ・リーグ 2026 vol.2カード記載内容の訂正とお詫び」と題した文書が掲載され、「一部収録カードにおいて、誤った選手写真が使用さ