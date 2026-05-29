「ボートレースオールスター・ＳＧ」（２９日、浜名湖）地元の河合佑樹（３９）＝静岡・１０２期・Ａ１＝が、２大会連続のＳＧ・オールスター予選突破を決めた。仕上がりに関しては「申し分のない足になっているし、キープできればいいと思う。あとは体感の部分だけど、足負けする感じはないです」と笑顔で、「ファンの方に選んでもらって出場できているし、しっかり優勝戦に乗れるように頑張ります」とベスト６入りを狙って