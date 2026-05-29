【WRC 世界ラリー選手権】第7戦 ラリー・ジャパン（デイ1／5月29日）【映像】街角で即席修理する新鮮な光景（実際の様子）29日、ラリー・ジャパンが開幕。初日は計6本のステージが行われ、トヨタのエルフィン・エバンスが首位に立っている。期待の勝田貴元はタイヤトラブルに見舞われたが、街角で自らマシンのタイヤを交換をする姿を沿道の住民も固唾を飲んで見守った。今シーズン、11月から5月下旬へ開催時期を移動したラリー