ボートレース浜名湖のSG「第53回ボートレースオールスター」は29日に予選最終日が行われた。ディフェンディングチャンピオンが望みをつないだ。佐藤隆太郎（32＝東京）は4日目7Rで5コースから捲り差して2着を確保。節間未勝利ながらも9位で予選をクリアした。「3日目の後半から何となく方向性はつかめてきた。全体的にバランスがとれてきていて、そこそこ。中堅上位はあると思う。ただ、特長はないので面白くはない足。乗り