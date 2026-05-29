財務省は２９日、４月２８日〜５月２７日の政府・日本銀行による為替介入の総額が計１１兆７３４９億円だったと発表した。円安局面での介入としては、２０２４年４月２６日〜５月２９日の９兆７８８５億円を上回り、月間ベースでは過去最大の規模となった。関係者によると、政府・日銀は４月３０日に円買い・ドル売りの介入を実施した。５月の連休中にも断続的に介入を行ったとみられる。