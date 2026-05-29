サッカーのＷ杯北中米３カ国大会（６月１１日開幕）に向けた日本代表合宿が２９日、千葉市内で行われた。エースナンバーの背番号１０を背負い、自身２度目のＷ杯に挑むＭＦ堂安律（２７）＝アイントラハト・フランクフルト＝は「１０番をつけたいというのは、僕自身代表に入った時から発していたこと。それをかなえられた自分を褒めたい。間違いなく責任感は前回とは比べものにならない。覚悟を持って準備したい」と気を引き締め