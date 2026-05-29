木原稔官房長官の29日午後の記者会見で、高市早苗総理の記者会見が少ないことへの質問が相次いだ。高市総理の記者会見が少なく、あったとしても質問時間が限られていることは以前から指摘されているが、この日は海外メディアからも不満が出た。【映像】 総理会見について海外メディアが追及（実際の様子）まず海外メディアの記者が「高市総理の記者会見についてお聞きします。一番最近の記者会見は記者の人数も限られ、事実上