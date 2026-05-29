猛スピードで走り抜けていく影。近くにいた人物も何事かと外を見回します。別の映像を見てみると、今度は柵に軽々とよじ登る様子が。28日、広島市で「サルが出た。子ザルのようだった」と警察に通報がありました。カメラに映ったサルとみられる動物。あとからやってきたカラスを「ここは自分の場所だ」というように追い払います。通報のあった場所付近には小学校や中学校が。登校の時間とも重なっていたため、警察がパトロールを行