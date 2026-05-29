LUNA SEAが29日、神奈川・クアーズテック秦野カルチャーホールで全国ツアー「UNENDING JOURNEY−FOREVER−」初日公演を開催した。メンバーの地元、秦野では初のライブ開催で、2月に亡くなったドラマーの真矢さんの死去後、初のツアーが開幕した。ライブではこの日発売の新曲「FOREVER」を初披露したほか、代表曲「ROSIER」や、真矢さんが作曲に携わった「UP TO YOU」など全16曲を披露。スクリーンには時折真矢さんの映像が流れる