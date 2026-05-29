シンガーソングライターのMojes（モージェス）が、2ndシングル「アパートメント」を本日5月29日に配信リリースした。 （関連：大森元貴、「催し」MVで発揮した総合監督としての才混沌とした世界でも止まらない、鮮烈なダンスパートが示す“希望”） Mojesは、23歳のシンガーソングライター。2023年にカバー歌唱動画をSNSへ投稿したことをきっかけに活動を開始し、2