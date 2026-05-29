Xで精力的に制作状況を発信している『HUNTER×HUNTER』作者の冨樫義博が、5月27日に自身のアカウントを更新し、現在執筆中の421話の原稿が完成したことを報告した。 【画像】海外からもコメント多数 投稿には入稿用の紙の写真が添えられており、「品名」の欄には「H×H421話」、「総頁数」には「19P」と手書きで記入されている。これまでXで共有されてきた進捗を踏まえると、411話から421話までの計11話分のストックが揃っ